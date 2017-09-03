В Керчи почтили память жертв Беслана

Третий день сентября в России ознаменовался памятной датой — Днем солидарности в борьбе с терроризмом. В честь дня памяти в Керчи прошла акция «Зажги свечу».

Акция памяти состоялась в Сквере Мира, напротив входа в Городской дом культуры. Организаторы мероприятия свечами выложили слово «Беслан», имеющее сакральный смысл.

Памятная дата 3 сентября связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ. Тогда в результате теракта в школе №1 погибли более трехсот человек, среди них более 150 детей. Почтить память погибших в результате террористического акта в центре города собрались неравнодушные керчане.

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После памятной речи и минуты молчания каждый желающий местный житель смог зажечь свечу. Вся масса свечей, загоревшись в сумраке города, образовала слово «Беслан».

Таким образом керчане отдали дань памяти жертвам террористической акции. Мероприятие «Зажги свечу» прошло в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

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