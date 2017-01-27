Сотрудники отдела истории Великой Отечественной войны ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» — для студентов морского технологического колледжа провели мероприятие «Это не должно повториться», посвященное международному дню Холокоста. Начало мероприятия сразу же настроило ребят на серьезный лад. На экране они увидели памятник жертвам массовых расстрелов в Багеровском рву, прозвучал «Бухенвальдский набат» в исполнении народного артиста СССР М. Магомаева.

В своем вводном слове о мероприятии ст.н. сотрудник В.А. Климчук рассказала об истории возникновения Международного дня холокоста, миллионных жертвах фашистских палачей в концентрационных лагерях Освенцим, Бухенвальд, Майданек и др.

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Во время рассказа на экране можно было увидеть фотосвидетельства массового уничтожения мирных граждан-евреев, цыган, крымчаков, славян.

Научный сотрудник Н.А. Лебедева рассказала студентам о Варшавском гетто. После этого участники мероприятия посмотрели документальную хронику о том, как издевались над еврейским населением фашисты в гетто. Ребята не могли сдержать слез, гнев возмущения они не сдерживали. Они услышали рассказ о « Праведнице мира» Ирене Сендлер, которая рискуя жизнью, вместе со своими помощниками спасла жизни двух с половиной тысяч детей Варшавского гетто.

Заключительным аккордом мероприятия стал видео клип «Победный вальс».

Пресс-служба ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник»

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