В Керчи подготовили экскурсоводов федерального уровня

В Керчи состоялась торжественная церемония вручения государственных дипломов Крымского федерального университета им. Вернадского о профессиональной переподготовке экскурсоводов.

С приветственным словом выступила генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна УМРИХИНА. В своей речи она отметила, что вручение этих дипломов – знаменательное событие не только в истории заповедника, но и университета Вернадского.

«Подготовка такой группы экскурсоводов в нашем городе проходила впервые за долгие годы», – отметила она. «И сегодня город Керчь получил профессиональные кадры, нехватка которых сейчас ощущается весьма остро . Ведь сегодня Восточно-Крымский ИКМЗ не доверяет проведение экскурсий никому, кроме своих сотрудников, у которых, в общем-то, миссия другая. И теперь люди, выученные в наших стенах, имеют возможность работать на нашей территории. Плюс это – дополнительные рабочие места для города. И самое главное – это лицо, имидж города», – заметила Татьяна УМРИХИНА.

Тридцать шесть выпускников курсов профессиональной переподготовки экскурсоводов из различных городов как Крыма, но и Краснодарского края, получили дипломы, позволяющие им работать не только на территории Крыма, но и по всей Российской федерации.

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Кандидат географических наук Екатерина ЛУКЬЯНЕНКО, рассказала о процессе обучения. Она подчеркнула, что процесс переподготовки проходил в полном соответствии с государственными стандартами. Обучение проходило в очень прогрессивном формате: количество теоретических часов было гораздо меньше, чем практических, т.е. занятия проводились не только в лекционном варианте. Значительная часть занятий проходила прямо на улицах города, в автобусе, с микрофоном, совместно с тренерами и консультантами, гидами и переводчиками.

Кроме того она отметила, что в ближайшее время подобных курсов в Керчи не прогнозируется, однако каждые последующие три года будет проводиться профессиональная переподготовка и повышение квалификации. Она выразила надежду, что эта программа будет реализована совместно с Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником.

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