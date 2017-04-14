В Керчи подлатывают «убитую» дорогу на Мирошника

На улице Мирошника строители проводят ямочный ремонт дороги. Участок, на котором заделываются ямы, расположен у перекрестка недалеко от поворота на автовокзал.

К ремонту привлечены два асфальтных катка и несколько рабочих. Этого ремонта ждали давно, поскольку именно на этом участке машинам из-за ям приходилось скидывать скорость, и «проползать» мимо ям, зачастую по обочинам. Не раз керченские автомобилисты цеплялись днищем автомобилей за бордюры.

Читайте: «Космические» ямы Керчи

Ранее, журналисты КерчьИНФО делали специальный фоторепортаж о ямах на улицах города. Они напоминали лунные кратеры, как по виду, так и по глубине. Они и сейчас таковы, и до конца «космического» ремонта «космических» керченских дорог далеко.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

