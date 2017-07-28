В Керчи подростки пытались поджечь автомобиль: видео с камер наблюдения

Журналисты КерчьИНФО получили видеозапись с камеры наблюдения, которая зафиксировала попытку поджога автомобиля подростками на одной из улиц Керчи.

На видео видно, как группа подростков (два парня и девушка) вскрыли крышку бензобака отечественного автомобиля, припаркованного на улице Театральная в Керчи, и пытались устроить поджог машины. К счастью, подростков кто-то вспугнул, и они ретировались с места происшествия.

На видео нельзя четко разглядеть лиц подростков, однако, наверняка, найдутся керчане, кто сможет их опознать.

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Редакция КерчьИНФО не располагает сведениями о дальнейших действия свидетелей происшествия, но считает, что подобные «шалости» должны быть наказаны в не зависимости от мотивов действий малолетних нарушителей закона.

Просмотр видео доступен по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=14DpJl98k8M

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