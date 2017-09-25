В Керчи подвели итоги силового турнира «Дух. Воля. Сила.»

В воскресенье в Керчи прошли соревнования «Дух. Воля. Сила.». Участники команды спортивного клуба «Грифон» Региональной общественной организации Дружба народов Крыма, выиграли в турнире 2 дисциплины.

Роберт Швиндин стал первым в подтягиваниях на турнике (32 повторения). Андрей Самойлов – в отжиманиях на брусьях (74 повторения). Так же он занял 3 место в общем зачете.

Максим Орленко побил свой личный рекорд , зафиксировав элемент «флаг» на протяжении 40 секунд. Участники команды продемонстрировали небольшое показательное выступление. Самый младший участник турнира Ярослав Бакланов (12 лет), показал хорошие результаты. Спортсмен из Краснодара Артем Белобрицкий занял второе место в силовом марафоне.

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Для многих это был продуктивный день. Спортсмены делились опытом и заряжали друг друга энергией и позитивом. Победители получили денежные призы.

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