В Керчи поезд протаранил легковушку

Информация о дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде станции «Керчь-завод – Крым» поступила в дежурную часть Керченского линейного отдела полиции сегодня утром. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что машинист локомотива применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Как выяснилось, водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения, проигнорировав предупреждающий сигнал светофора о приближающемся поезде.

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В результате машина столкнулась с движущимся грузовым составом. Водитель ВАЗа получил незначительные ссадины и ушибы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

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