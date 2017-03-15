В Керчи поймали девушку, укравшую шесть миллионов рублей

Жительница Новороссийска присвоила себе более шести миллионов рублей, оформляя кредитные карты горожан. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

29-летняя жительница Новороссийска, работая в одном из отделений местных банков, провернула аферу на крупную сумму денег. В сотрудничестве с пособником, они оформили 65 кредитных карт, похитив с них все деньги, общей суммой более шести миллионов рублей.

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Совершив преступление, девушка скрылась от правоохранительных органов. Последние, в свою очередь, объявили ее в федеральный розыск.

Преступница была задержана в Керчи на месте временного проживания.

На данный период девушка заключена под сражу. Ей грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Сообщник до сих пор находится в розыске.



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