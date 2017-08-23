В Керчи покажут «Два моря — один мир»

В Картинной галерее 21 сентября (четверг) 2017 года в 16-00 часов состоится открытие персональной выставки картин художника Андрея Васильевича Киргизова «ДВА МОРЯ -ОДИН МИР».

Выставка представляет собой серию пейзажей, посвящённых природе Балтийского региона России и природе Крыма. Художник много путешествовал по этим краям, привозя с собой этюды и наброски, сделанные на натуре. Этот материал позволил автору создать серию картин, которые он и представляет зрителю.

Андрей Киргизов – художник — романтик и его картины несут в себе свежий ветер природы, как таковой, без присутствия человека, скорее, без его безудержной и такой иногда нелепой деятельности.

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Свет чистой и неосквернённой земли, так верно переданный автором, заставляет задуматься, а всё ли мы правильно делаем в этом данным нам Богом мире. Не пришло ли время пересмотреть наши безудержные устремления, разрушающие не только нас самих, но и окружающий мир, без которого нам и самим нечего делать под солнцем. Своими картинами автор как бы говорит: «Есть, ещё есть время!»

«Два моря один мир, мир такой хрупкий и такой прекрасный!» — так мыслит, живёт и работает художник Андрей Киргизов.

Выставка будет экспонироваться с 21 сентября по 17 октября в выставочных залах Картинной галереи (ул. Театральная,36) Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Посетить выставку можно:

Вторник: с 11:00 до 20:00; с 01 октября с 10:00 до 19:00

Среда — вскр: с 10:00 до 18:00; с 01 октября с 09:00 до 17:00

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