В Керчи полицейские провели уроки правового информирования и консультирования детей и подростков

В канун Всемирного дня ребенка, а также в рамках всероссийской акции «Дети России» полицейские Керчи провели мероприятия по правовому информированию и консультированию ребят. Стражи порядка в дошкольных и школьных учебных заведениях города провели профилактические мероприятия в виде бесед, викторин, интерактивных игр направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних.



Одна из таких встреч состоялась в школе No9 г.Керчи. Знакомство началось с небольшой викторины. Полицейские предложили школьникам вспомнить, с какого возраста наступает ответственность за совершение преступлений, куда следует обращаться, если стал очевидцем правонарушений и многое другое. Вместе со стражами порядка учащиеся разобрали различные ситуации из жизни и выяснили, что, казалось бы, обычная с точки зрения подростка шалость может содержать состав уголовно наказуемого деяния.

Особое внимание школьников было обращено на соблюдение мер безопасности при общении с незнакомцами в социальных сетях. Полицейские разъяснили детям правовые вопросы ограничения пребывания несовершеннолетних в ночное время в общественных местах, о вреде, запрете и ответственности за употребление алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции, в том числе наркотиков.

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Особым сюрпризом для школьников стало знакомство с кинологами и их со служебными полицейскими собаками. Четырёхлапые помощники уверенно выполняли команды своих наставников.

Так, бельгийская овчарка Лайки продемонстрировала умение покорять высоту, преследовать и задерживать подозреваемого в совершении преступления. Немецкие овчарки Кайман и Зес под опытным и чутким руководством кинологов показали работу по выявлению взрывчатых веществ, взрывчатых устройств и поиску оружия.

Лабрадор Гера ловко и оперативно находил наркотические вещества.

Среди полицейских служебных собак есть и пенсионер – лабрадор Викинг, который отдал многие годы службе не только в правоохранительных органах, но и проходил службу на космодроме Байконур. Викинг специализируется на выявлении взрывчатых веществ, устройств и оружия.

Работа кинологов со служебными собаками является наглядным примером доверия и преданности сослуживцев. Полицейские призвали ребят внимательно относиться друг к другу, всегда подавать руку помощи, соблюдать закон и меры личной безопасности.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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