Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по г.Керчи совместно с инспекторами ГИБДД г.Керчи в результате проведения комплекса оперативно-розыс кных мероприятий установлены подозреваемые в совершении угона двух автомобилей – «ВАЗ 2101» и «ВАЗ 2106».

В ночь с 1 на 2 февраля автомобиль «ВАЗ 2101» был похищен со двора дома по ул.Заречная. На следующий день со двора по ул.Блюхера был совершен угон автомобиля «ВАЗ 2106».

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Отделом дознания отдела полиции № 1 УМВД России по г. Керчи были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)).

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

В результате проведения оперативно-разыс кных мероприятий сотрудниками полиции установлены подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались трое приятелей, двое из которых — несовершеннолетн ие.

Подозреваемые в совершении преступлений сознались, написали явки с повинной, пояснив, что похитили автомобили с целью покататься.

Автомобили изъяты полицейскими и возвращены законным владельцам.

Уголовное дело передано по подследственност и.

Пресс-служба УМВД России по г. Керчи

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