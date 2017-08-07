В Керчи порыв на водопроводе

На одной из улиц города произошёл порыв на линии водоснабжения. На месте ведутся работы.

В Керчи на пересечении улиц Шлагбаумская и Сергея Борзенко порыв на линии водопровода. На место аварии оперативно прибыла брига сотрудников водоканала.

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В данный период рабочие откачивают воду. В ближайшее время порыв будет устранён.

Следует отметить, что из-за аномальной жары в значительной степени увеличился расход воды. В связи с этим на линиях возросло количество аварий, из-за которых у абонентов отключается водоснабжение.

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