Ежегодно в Крыму будут монтировать одно футбольное поле с искусственным покрытием. В 2017 году этой чести удостоилась Керчь. Об этом стало известно от сообщения министра спорта РК Елизавета Кожичева.



В рамках исполнения Федеральной целевой программы (ФЦП) каждому субъекту РФ из года в год будут выделятся бюджетные средства на монтаж футбольного поля с искусственным покрытием.

«В 2017 году запланировано выделение средств на монтажу футбольного поля с искусственным покрытием в Керчи стоимостью 10,5 млн. рублей, а в 2018 году — в Феодосии», — информирует министр спорта республики.

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Напомним, что новое искусственное поле в Керчи будет построено на месте, где сейчас располагается экстрим-парк, который после капитального ремонт, в свою очередь, будет перенесен в центральную части города.

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