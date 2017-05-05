В Керчи построят школу XXI века

Власти Керчи планируют построить новую школу. Она будет оснащена современными технологиями. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей Бороздин на своей странице в соцсети.

Сегодня, 5 мая, прошло расширенное аппаратное совещания главы администрации со своими заместителями, начальниками управления и отделов. Были обсуждены вопросы, касательного городского хозяйства.

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Одним из ключевых вопросов — возведение новой школы XXI века.

«В Керчи запланировано строительство школы XXI века по федеральной целевой программе. Управление образования выиграло грант. Теперь требуется своевременное содействие всех ответственных структурных подразделений администрации», — отмечает Сергей Вадимович.

Глава администрации дал поручение руководителям управлений и отделов города оперативно реагировать и решать все вопросы, связанные с этим объектом.

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