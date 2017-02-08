Активная молодежь нашего города продолжает развивать спортивное направление и популяризировать здоровый образ жизни. Представители крымской региональной спортивной общественной организации «Грифон Воркаут Клуб» создали информационные площадки в разных районах Керчи, чтобы рассказывать о спортивных новостях, открытиях и достижениях.

Как рассказал журналистам KerchINFO.com президент КРСОО «Грифон Воркаут Клуб» Максим Орленко, со следующей недели на стендах будет размещаться важная информация, где керчане смогут узнать о бесплатных тренировках по Workout, турнирах и соревнованиях. Поддержку в создании спортивных щитов оказало рекламное агентство «Вездеход».

«Мы рады что можем быть полезны в области популяризации спорта и ЗОЖ в нашем городе… готовы совместными усилиями менять ситуацию в Керчи, преподнося правильную альтернативу нашей молодёжи в виде тренировок доступных для всех», — отметил генеральный директор «Вездеход» Владимир Скалдуцкий.

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На данный момент площадки со спортивными новостями будут доступны жителям около 100 подъездов нескольких районов Керчи. Напомним, что благодаря движению «Грифон Воркаут Клуб» спортивные площадки для тренировок появились в керченском Комсомольском парке. на городской набережной, во дворе дома №6 по улице Ворошилова и дома №10 по улице Международная, также две площадки радуют молодежь в Багерово и Щелкино.

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