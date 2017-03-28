В Керчи появилось новое танцевальное направление Fusion Dance

В спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ» проходит набор на новое танцевальное направление — Fusion Dance. Керчанки могут попробовать свои силы в необычном виде танца.

Fusion Dance — это невероятный микс самых ярких, зрелищных, эпатажных современных танцевальных направлений, таких как dance hall, waacking, jazz funk, modern jazz.

На занятиях вы научитесь раскрепощенно двигаться под любую музыку, импровизировать и выражать свое внутреннее состояние посредством танца. Это стиль для самых ярких людей, которые не боятся показать свою индивидуальность. Рекомендуется для всех уровней подготовленности.

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Инструктор по Fusion Dance в Керчи — Ковалёва Кристина — выпускница Государственной академии культуры и искусств по направлению «постановщик-балетмейстер современного танца».

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: + 7 (978) 83-09-222



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