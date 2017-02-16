В Керчи появилось «окно» по вопросам ЖКХ

В Керчи начало функционировать отделение крымского Единого информационно-расчетного центра. Каждый желающий сможет получить необходимые услуги в приёмные дни.

Сотрудники центра принимают по адресу ул. Голощапова, 14 (район остановки «Луч»).

График приёма: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 без перерыва, суббота и воскресенье — выходной.

Единый информационно-расчётный центр — это системообразующая организация сферы ЖКХ региона, а развитие сети отделений по работе с потребителями сделают эту сферу ближе к людям. Основной целью предприятия является создание комфортных условия обслуживания крымчан и совершенствование системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги.

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До конца текущего года по планам ГУП РК «КР ЕИРЦ» должен достигнуть эффекта «шаговой доступности» отделений за счет максимального покрытия Республики Крым.

В отделениях Крымского республиканского ЕИРЦ жители полуострова могут получить необходимую информацию относительно полученных платежных документов, и задать вопросы, касающиеся деятельности предприятия. С перечнем всех отделений Крымского республиканского ЕИРЦ можно ознакомиться на официальном сайте предприятия.

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