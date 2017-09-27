В Керчи появилось «Рождение моста»

Стройка века вдохновляет не только композиторов, поэтов и пейзажистов, но и современных уличных художников. На днях в Керчи появился необычный стрит-арт художника Степы Айфо.

Недалеко от улицы Айвазовского в Керчи появилось граффити под названием «Рождение моста». На нем символ Керчи грифон с помощью магии проецирует в современный мир мост в Крым.

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«Я сейчас путешествую по Крыму и вдохновляюсь разными историями. О мосте очень много разговоров, я вижу какая это больная тема для жителей всего региона, все хотят чтобы этот мост быстрее появился. Я решил, что немного магии пойдёт на пользу», – рассказывает Степан.

Главным героем картины грифон стал не случайно: «Потому что Грифон – символ Керчи, очень необычный и симпатичный символ. Он буквально везде.. теперь и на стенках», – отмечает художник.

Следует отметить, что Информационным центром «Крымский мост» часто проводятся различные творческие конкурсы, связанные со стройкой века: стихотворения, песни и картины. Быть может пришел черед для конкурса уличного творчества?

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