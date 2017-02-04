В Керчи появился лебедь-обманщик 

На центральной набережной Керчи сердобольные горожане вчера пытались спасти лебедя. Птица без движения долгое время лежала на льду Керченского залива, в пяти метрах от края набережной, от чего прохожие решили, что она примёрзла.

Для того, чтобы спасти пернатого, керчане разработали целый план эвакуации. Они даже раздобыли лестницу, которая должна была помочь одному из небезразличных и весьма отчаянных граждан, добраться к лебедю.

Однако, в ходе выполнения опасной и ответственной операции, лебедь спокойно встал и пошёл прочь от людей, которые, судя по всему, помешали ему отдыхать.

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Очевидцы сообщают, что подобный инцидент не был первым. Уже несколько людей, замечавшие лебедя на льду, переживали о том, что пернатый примёрз и его срочно нужно спасать.

Как это часто и бывает, все оказалась намного прозаичнее. Однако, это показывает, насколько добрые жители Керчи. Ведь быть готовым ступить на только-только схватившийся лёд пролива, ради спасения птицы — дело благородное.

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