В Керчи появится 6 детских площадок

В шести керченских дворах появятся новые детские площадки. Предусмотрены игровые центры для детей двух возрастных категорий – дети с 1 года до 3 лет, с 3 до 7 лет.

На сайте госзакупок объявлен аукцион на оборудование 6-ти детских площадок в Керчи по адресам: ул. К. Маркса, д.1, ул. Всесоюзная, д.1, ул. Островского, д. 110, ул. Генерала Петрова, д.76, ул. Вокзальное шоссе, д. 35, Шоссе Героев Сталинграда, д. 56.

Согласно представленной документации, 30 октября объявлено датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе. Начальная и максимальная стоимость проекта составляет 2 миллиона рублей.

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Также, в документации указаны требования безопасности по ГОСТу РФ. Так, например высота игровой поверхности площадки для детей младше трех лет не должна превышать отметку в 60 сантиметров и должен присутствовать барьер высотой до 70 сантиметров.

Все площадки должны предусматривать подстраховку, чтобы взрослые имели доступ для помощи детям.

С момента заключения договора на установку детских площадок устанавливается срок на выполнение работ в 30 рабочих дней.

За последние полгода Керчь преобразилась до неузнаваемости. С каждым днем мы узнаем все больше хороших новостей о благоустройстве города. Установка новых детских площадок порадует самых маленьких керчан и их родителей.



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