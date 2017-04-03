В Керчи появится центр по чрезвычайным ситуациям

В скором времени в Керчи будет функционировать центр единой дежурно-диспетчерской службы. Об этом сообщила глава городского совета Керчи Лариса Щербула на своей странице в соцсети.

Центр совместно с управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации г. Керчи разместили в здании троллейбусного парка. В штате ЕДДС 12 человек, из которых 8 оперативных сотрудников. В службу стекаются все звонки и обращения граждан, автоматически оператором заполняется электронная карточка, извещаются необходимые службы и происходит оперативное реагирование.

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«Все звонки записываются и архивы могут храниться в течение многих лет. Установлены энергонезависмые серверные станции. Видеонаблюдение по программе «Безопасный город» также в дальнейшем планируется обустроить в этих помещениях», — отмечает председатель городского совета.

Также в здании будет оборудован зал для совещаний в режиме ЧС.



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