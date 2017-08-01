В Керчи появится Центр по судоремонту «Крым»

Вскоре на базе судостроительного завода «Залив» в Керчи появится Центр по судоремонту «Крым». Об этом рассказал директор по судоремонту Геннадий Слугин, передаёт пресс-служба предприятия.

Керченский судостроительный завод «Залив» намерен заняться активным развитием судоремонтной программы предприятия, чтобы в последствии стать достойным конкурентом уже существующим аналогичным компаниям в регионе.

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«В настоящее время около 13 крымских компаний работают на этом рынке, обеспечивая ремонт как гражданских, так и военных заказов. Однако, необходимо, отметить, что состояние основных фондов практически всех предприятий отрасли является крайне изношенным и устаревшим. И в первую очередь это касается судоподъемных сооружений — сухих и плавучих доков.

Завод «Залив» выгодно отличается на этом фоне: проведённые ремонтно-восстановительные работы в доковом комплексе, включая замену основного гидрозатвора и ремонт кранового оборудования, а также размеры сухого дока позволяют говорить конкурентоспособности наших производственных мощностей и рассчитывать на привлечение выгодных заказов», — отмечает директор по судоремонту.

Важно отметить, что сейчас оставлять судоремонтный сектор на вторых ролях неправильно. Заказчики, суда которых работают в Азово-Черноморском бассейне, заинтересованы в ремонте судов непосредственно на производственной площадке завода «Залив».

«Технический потенциал и наличие квалифицированных специалистов позволяют предприятию оказывать полный комплекс судоремонтных услуг, а именно замену корпуса, сварочные работы, очистку и окраску, ремонт и монтаж механизмов, трубопроводов, систем и устройств. Вполне естественно, что при этих возможностях судоремонт для завода – это очень перспективное направление. А если принять во внимание потенциально имеющуюся необходимость ремонта кораблей ЧФ, то становится очевидным важность его развития», — рассказывает Геннадий Слугин.

ТАким образом, сейчас руководством завода активно разрабатывается и будет реализована специальная программа по созданию полноценного Центра судоремонта «Крым» на базе завода «Залив». Под него будет организован отдельный цех и набран коллектив.

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