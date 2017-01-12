В ДК «Корабел» оборудуют 2 кинозала с 3D проекционным оборудованием. Об этом сообщила председатель горсовета Керчи Лариса Щербула на своей странице в соцсети.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии провел конкурс, главной целью которого была модернизация кинозалов. Заявки МБУК «КДК «Корабел» прошли отбор и были утверждены.

Керченское учреждение культуры получит субсидию в размере 10 миллионов рублей на переоборудование кинозалов.

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«Переоборудование кинозалов должно завершиться до 31 октября 2017 года. А уже 1 ноября 2017 года должен состояться первый кинопоказ», — отмечает Лариса Щербула.

Основное условие выделения субсидии: половина от всех демонстрируемых фильмов должна быть отечественного производства.

Редакция KerchINFO.com считает, что модернизация кинозалов ДК «Корабел» станет новым толчком для развития культурной жизни города!

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