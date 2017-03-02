В Керчи появится еще один МФЦ

В течение 2017 года в Керчи построят еще один многофункциональный центр. Об этом сообщила директор ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольга Макарова эфире «Первого крымского».

В рамках увеличения по всему Крыму количества МФЦ в Керчи их также станет больше.

«В Евпатории это будет один МФЦ на 23 окна и два МФЦ по Керчи, общее количество окон приема заявителей в которых составит 33», — объясняет директор учреждения.

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Также руководитель ведомства заявила, что уже в 2017 году по всей территории республики будет функционировать сеть МФЦ. Планируется, что в нее войдут порядка 300 центров. Это должно удовлетворить потребности граждан в оперативном получении необходимых госуслуг.

Отметим, на данный момент в Керчи расположен один МФЦ. Полноценно функционирует он лишь месяц, в связи с чем в центре сформировались списки очередей. Для того, чтобы дождаться своей керчанам приходится в течение нескольких недель подтверждать свою фамилию, в данном списке.

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