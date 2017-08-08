В Керчи появится Клуб юного моряка

В Керчи появится необычный для города, но очень интересный клуб по интересам. В нем будут обучать морскому делать с юных лет.

На базе Керченского морского технического колледжа вскоре начнёт свою деятельность Клуб юного моряка.

Организатором открытия и дальнейшего функционирования кружка выступает Керченского отделение Русской общины Крыма. Курировать его будет мастер спорта по боксу и заслуженный тренер, чьи воспитанники завоевали множество медалей, Анатолий Белоусов.

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Организаторы отмечают, что в своё время бывшая глава городского совета Лариса Щербула всячески способствовала созданию подобного клуба.

Так, юных керчан обучат морскому ремеслу, расскажут о жизни в море и даже научат ходить под парусом.

Также, членам клуба, которые прошли подготовку будет легче поступить в морской технический колледж.

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