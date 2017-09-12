В Керчи появится ледовая арена?

До 2020 года на Крымском полуострове построят несколько ледовых площадок, сообщил региональный представитель Ночной хоккейной лиги в Крыму Дмитрий Горячев.

По его словам, в конце августа на конференции НХЛ, удалось поговорить с замминистра спорта России. Он подтвердил, что в Крыму, по Федеральной целевой программе планируется стройка трех арен: скорее всего в Керчи, Евпатории и Симферопольском районе. Дальнейшие решения зависят от исполнительных властей, которые курируют раздел спорта в Крыму.

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Ранее, представитель НХЛ отмечал, что на полуострове катастрофически не хватает ледовых площадок: «Мы очень надеемся, что далёкие от центра, коим сейчас считается Симферополь, места всё-таки получат катки. Например, Керчь, которая находится в двухстах километрах. В Керчи, кстати, есть десять человек активистов, которые так далеко ездят на матчи».

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