На базе редакции газеты «Керченский рабочий» будет создан современный медиацентр. Об этом сообщила Председатель городского совета Керчи Лариса Щербула на своей странице в соцсети.

В ходе совещания Ларисы Щербулы с редакцией газеты «Керченский рабочий» от руководителя издания поступило предложение по созданию медиацентра.

«Руководитель издания поделился планами по созданию медиацентра на базе редакции, включающего проводное радиовещание, о котором часто говорят люди на встречах с депутатским корпусом», — рассказывает председатель горсовета.

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Следует отметить, что на сегодня Керчи не хватает полноценного медиацентра, на базе которого можно было бы проводить пресс-конференции, круглые столы и дискуссионные клубы.

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