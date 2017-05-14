В Керчи появится новая железнодорожная станция

В рамках строительства железнодорожных подходов к мосту в Крым в Керчи будет построена новая железнодорожная станция. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост».
Керченский мост соединит Крым с материковой частью России не только автомобильным путем, но и железнодорожным соединением. В рамках этого проекта специалистами разработан план строительства расширенной инфраструктуры на подъезде к Керченскому мосту, как со стороны Керчи, так и со стороны Краснодарского края.
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Таким образом, решено, что в Керчи необходимо построить новую железнодорожную станцию «Южная»
«Проект предусматривает строительство шести мостов, одного тоннеля, других искусственных сооружений, а также новой железнодорожной станции Керчь-Южная. Ведется подготовка территории к основным строительно-монтажным работам: разминирование, археологические и инженерные изыскания», — идёт речь в сообщении.
Напомним, автомобильная часть Керченского моста начнёт функционировать уже в декабре 2018 года, в железнодорожная часть моста будет введена в эксплуатацию ровно через год – в декабре 2019 года.
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