В Керчи появится новое футбольное поле

В городе начались работы по установке нового футбольного поля с искусственным покрытием.

«Согласно федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы» в Крыму ежегодно появляются новые футбольные поля. Так, в прошлом году эта инициатива была реализована в Судаке и Симферополе, в текущем поле появится в Керчи», – рассказывает министр спорта РК Елизавета КОЖИЧЕВА.

Министр отметила, что материальные средства на покупку искусственного покрытия были выделены Минспортом РК, а на непосредственное обустройство объекта потратится муниципалитет.

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Сейчас на объекте ведется демонтаж старого асфальтового покрытия. После предстоит выровнять основу и приступить к укладке травы. Новое футбольное поле будет находится в центре Керчи, рядом со стадионом 50-летия Октября.

Завершить работы планируется до 30 ноября. В рамках реконструкции предполагается установка трибуны на 200 человек, мачты освещения и 8-ми метрового ограждения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Крыма.

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