Заинтересованный инвестор хочет построить в Керчи стеклотарный завод. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

В керченской администрации рассмотрели два инвестиционных проекта. Первый связан с развитием современного хлебобулочного производства и собственной фирменной торговой сети ГУП РК «Крымхлеб». Инициатор проекта – ООО «КРЫМ-ИНВЕСТ».

«Комиссия, рассмотрев предоставленные материалы, не нашла данную идею интересной для города. Керченский хлебокомбинат самостоятельно развивается, модернизируется, наращивает объемы производства. Керчане обеспечены хлебом и хлебобулочными изделиями в нужном объеме. Ассортимент продукции достаточно широк», — отметил Подлипенцев.

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А вот второй проект показался комиссии уже более целесообразным и важным для города. Суть его заключается в строительстве стеклотарного завода, который позволил бы Крыму возродить стекольное производство. Инициатор проекта — Консалтинговая компания «Севастопольинвест».

«С открытием завода в городе будет дополнительно создано 225 рабочих мест. К тому же проектом предусмотрено строительство двух домов для работников предприятия», — сообщает глава Администрации.

Также из сообщения стало известно, что 10% жилого фонда домов для сотрудников предприятия будет отдано в распоряжение муниципалитета. Это поможет городу в решении жилищного вопроса.

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