В Керчи появится площадка для ГТО

Во дворах жилых домов в районе остановки «Промбаза» будет установлена площадка ГТО и проведены облагораживающие работы. Об этом сообщает глава горсовета Керчи Лариса Щербула на своей странице в соцсети.

Председатель городского совета Керчи совместно со своим заместителем Николаем Гусаковым и депутатом Ольгой Солодиловой посетили дворы жилых домов в окрестностях остановки «Промбаза». Было принято решение об установлении площадки ГТО и запланированы ремонтные работы.

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«Основные проблемы протокольно зафиксированы, взяты на контроль и будут приниматься меры по их устранению. Место для установки площадки ГТО определено, ремонт внутриквартальных дорог будет частично проведён, планируем сделать обрезку деревьев и другие работы», — отмечает чиновник.

Напомним, сегодня в ходе совместного совещания представителей депутатского корпуса и профильных служб администрации по вопросам городского хозяйства отдельно взятых мажоритарных округов с председателем городского совета Керчи Ларисой Щербулой было решено привести в порядок здание закрытого сада на ул. Вокзальное шоссе.



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