Керченская администрация во взаимодействии с общественниками города планируют подготовить программу патриотического воспитания молодежи. Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» сообщил глава администрации города Владимир Подлипенцев.

Идея создания программы патриотического воспитания молодёжи возникла после визита представителей администрации в Совет Федерации, где прошла встреча с представителями комитета по обороне и безопасности СФ Францем Клинцевичем и председателем правления Союза ветеранов Афганистана Юго-Восточного административного округа Владимиром Костюченко.

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«В Совете Федерации нас очень тепло встретили и пообщались на тему патриотического воспитания молодежи в Керчи. Мы обсудили взаимодействие со всеми патриотическими общественными организациями, ветеранскими организациями, Союзом ветеранов Афганистана и договорились о взаимодействии и сотрудничестве с привлечением таких организаций как ДОСААФ, с местной организацией «Союз десантников», которые готовы заниматься с молодежью, преподавать им военное дело», — рассказал Владимир Подлипенцев.

Глава администрации Керчи отметил, что первоначальной целью является объединение усилий, чтобы принимать участие во всех городских мероприятиях и привлекать молодёжь.

Владимир Подлипенцев также рассказал, что программы преимущественно рассчитаны на детей школьного возраста и молодёжь допризывного возраста.

Стало известно и то, что руководством Керчи вскоре будет разработана «дорожная карта», в которую включат основные направления деятельности движения, а также все праздничные мероприятия, спортивные состязания и главные праздники страны и города.

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