В Керчи появится уникальный военно-патриотический парк

В Керчи в скором времени может появиться военно-патриотический парк. Проект хотят создать на территории крепости «Керчь». Об этом сообщает глава горсовета Керчи Лариса Щербула на своей странице в соцсети.

«Проектом предусматривается демонстрация образцов советской и российской военной техники. Все это происходит под открытым небом», — рассказывает председатель.

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По слова Ларисы Щербулы, такой проект поспособствует не только воспитанию гражданственности, но и поможет сформировать привлекательный облик Вооруженных сил и развить любовь к Родине.

Напомним, что идея патриотического воспитания керчан близка и главе администрации города. Так, керченская администрация во взаимодействии с общественниками планируют подготовить целую программу патриотического воспитания молодежи.

Владимир Подлипенцев отметил, что первоначальной целью является объединение усилий, чтобы принимать участие во всех городских мероприятиях и привлекать молодёжь.



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