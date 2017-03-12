В Керчи появится уникальный военно-патриотический парк

В Керчи в скором времени может появиться военно-патриотический парк. Проект хотят создать на территории крепости «Керчь». Об этом сообщает глава горсовета Керчи Лариса Щербула на своей странице в соцсети.
«Проектом предусматривается демонстрация образцов советской и российской военной техники. Все это происходит под открытым небом», — рассказывает председатель.
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По слова Ларисы Щербулы, такой проект поспособствует не только воспитанию гражданственности, но и поможет сформировать привлекательный облик Вооруженных сил и развить любовь к Родине.
Напомним, что идея патриотического воспитания керчан близка и главе администрации города. Так, керченская администрация во взаимодействии с общественниками планируют подготовить целую программу патриотического воспитания молодежи.
Владимир Подлипенцев отметил, что первоначальной целью является объединение усилий, чтобы принимать участие во всех городских мероприятиях и привлекать молодёжь.