В Керчи прошла праздничная встреча, приуроченная к 90-летию ДОСААФ в России.

На мероприятии собрались керчане, которым не безразлично будущее России и Крыма. Поскольку одной из основных задач организации является патриотическое воспитание молодёжи.

Перед тем как появилось современное Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту сначала, в 1927 году, появилось Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ). Через 11 лет на основе этой организация сформировались три самостоятельных общества — ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ.

Читайте: В Керчи появится программа патриотического воспитания молодёжи

В ходе торжественного мероприятия в Керчи сотрудниками общества был презентовал ролик и деятельности организации, и их основных задачах и принципах.

Также руководство ДОСААФ в Керчи сообщило, что принимает участия практически во всех городских акциях, турнирах и мероприятиях. Друзья добровольного общества также пришли сказать слова благодарности сотрудникам и вручить подарки.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

