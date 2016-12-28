В Керчи состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя России.

В рамках мероприятия на площади перед Дворцом культуры все желающее смогли ознакомиться с выставкой пожарно-спасительной техники 3 ПСО и специальной техники СМО.

В ходе торжественной части керченские МЧСники презентовали видеоролик, в котором познакомили со своими рабочими буднями.

Награждение за труд на благо города и страны провел заместитель председателя Керченского городского Совета Гусаков Николай.

Слова благодарности и уважения также выразил заместитель Главы администрации Ленинского района Попов Олег.

Героев пришел поздравить отряд юных спасателей, внештатные сотрудники гарнизона – дети МЧСников. Они демонстрировали свои таланты и даже приняли участие в съемках видеоролика.

Редакция KerchINFO.com также присоединяется к поздравлениям и желает меньше чрезвычайных, а больше удачных происшествий. С праздником, наши герои!

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