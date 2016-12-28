В Керчи состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя России.
В рамках мероприятия на площади перед Дворцом культуры все желающее смогли ознакомиться с выставкой пожарно-спасительной техники 3 ПСО и специальной техники СМО.
В ходе торжественной части керченские МЧСники презентовали видеоролик, в котором познакомили со своими рабочими буднями.
Награждение за труд на благо города и страны провел заместитель председателя Керченского городского Совета Гусаков Николай.
Слова благодарности и уважения также выразил заместитель Главы администрации Ленинского района Попов Олег.
Героев пришел поздравить отряд юных спасателей, внештатные сотрудники гарнизона – дети МЧСников. Они демонстрировали свои таланты и даже приняли участие в съемках видеоролика.
Редакция KerchINFO.com также присоединяется к поздравлениям и желает меньше чрезвычайных, а больше удачных происшествий. С праздником, наши герои!