В честь Дня спасателя, который в России отмечают 27 декабря, в ДК «Корабел» состоится праздничный концерт.

В ходе мероприятия керченских МЧСников наградят за отважную и бесстрашную работу.

Спасателей нашего города уже поздравил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев.

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«27 декабря мы отмечаем День спасателя Российской Федерации. Спасатели Керчи неоднократно доказывали свое высокое мастерство и эффективность в экстремальных ситуациях. Как и в прежние годы, в уходящем 2016-м они первыми направлялись туда, где людям требовалась помощь», — сообщил чиновник на своей странице в соцсети.

Дата мероприятия: 28 декабря в 12:00 в Малом зале Дома Культуры «Корабел»

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