В Керчи пожар на Казакова

Сегодня вечером в доме 38 по улице Казакова в Керчи произошёл пожар. Пользователи социальных сетей, проживающие в соседних домах, напуганы. На месте работают спасательные службы.



Как передают очевидцы, на место прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи. Как и в любом керченском дворе, территория была заполнена припаркованными частными автомобилями. Медики из-за этого не могли проехать к подъезду, однако керчане, чьи машины мешали проехать «скорой», оперативно отогнали в другое место свои автомобили. Медицинские работники вынесли пострадавшего на носилках. Весь двор заполонил дым.

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Жители соседних домов в сети оставляют фотографии произошедшего. Также жильцы отмечают, что в этом доме выключили свет и газ. Детали пожара выясняются.



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