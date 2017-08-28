В Керчи празднует 90-летний юбилей ветеран ВОВ

Сегодня, 28 августа, свой 90-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны, житель города-героя Керчь Жданов Фёдор Васильевич. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ РК «КЦСО г. Керчи».

Поздравить юбиляра со столь значимой датой приехали заведующая отделением №5 социального обслуживания на дому ГБУ РК «Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Керчи» Овсиенко Ирина Сергеевна и социальный работник Кашуба Мария Алексеевна.

Гости вручили юбиляру персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, пожелали ветерану крепкого здоровья, бодрости и хорошего настроения.

Читайте: В Керчи открылось социально-реабилитационное отделение

Жданов Фёдор Васильевич родился 28 августа 1927 г. в станице Келермесская, Гиагинского района, Краснодарского края. В 1941 г. окончил 6 классов. В 1944 году, в 17 лет, ушёл на фронт. Воевал на Балтийском флоте, в г. Лиепая. Демобилизовался в 1951 году, в звании старшины 1 статьи, уехал работать в Грузию машинистом экскаватора. В 1952 году, после смерти отца, приехал в город Керчь, работал на руднике, принимал участие в строительстве литейного цеха завода им. Войкова. Окончив 10 классов вечерней школы, поступил в институт железнодорожного транспорта г.Ростов-на-Дону, на заочную форму обучения. Окончив его в 1974 году, работал на танкере. В 1987 году вышел на заслуженный отдых.

За проявленные отвагу и мужество Фёдор Васильевич награждён Орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими юбилейными медалями.

Фёдор Васильевич выразил благодарность и признательность за оказанное внимание со стороны Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и прибывших гостей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

