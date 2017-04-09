В Керчи празднуется Вербное воскресенье

Сегодня все православные христиане празднуют вербное воскресенье. Это событие отмечается за неделю до пасхи. Оно посвящено прибытию Иисуса Христа в Иерусалим.

В те времена Иудея была завоевана римлянами, однако у жителей был обычай, согласно которому их правители, победив врагов, въезжали в город на ослах. Именно поэтому они ожидали спасителя, которого и увидели в Иисусе Христе, и который должен был освободить их от римского гнета.

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В Вербное воскресенье во всех храмах проходят торжественные богослужения, в ходе которых священники освящают принесенные прихожанами ветки вербы. Согласно обычаю, эти ветки хранятся в домах целый год, также ими украшаются иконы.

Вербное воскресенье в Керчи



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