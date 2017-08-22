В Керчи празднуют День Государственного флага России

Сегодня в Керчи на площади перед городской администрацией по адресу Кирова, 17 прошла торжественная церемония поднятия российского триколора. Мероприятие было посвящено Дню Государственного флага РФ.

На церемонии поднятия флага с торжественной речью выступили глава муниципального образования Николай ГУСАКОВ и глава керченской администрации Сергей БОРОЗДИН.

«От нас и от наших усилий зависит то, какой будет Россия, какой мы передадим страну нашим детям. День Государственного флага – это праздник истинных патриотов, тех, кто любит и гордится своей Родиной», — сказал в своем выступлении Сергей БОРОЗДИН.

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Одним из важнейших событий праздничного мероприятия стала передача флага главой администрации города представителям Волонтеров победы и Российского Союза Молодежи.

Далее волонтеры с полученным флагом отправятся в крымскую столицу, где пройдет праздничное шествие, посвященное Дню Государственного флага РФ. В мероприятии примут участие все города Крыма, представители которых сформируют самый большой триколор на территории Крыма и совершат праздничное шествие.

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