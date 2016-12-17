Фотостудия «5 Окон» навела красоту и устроила настоящие праздничные витрины для создания сказочных фотосессий. Одними из первых заглянули в новогодние окна студии модели агентства «MEGA PHOTO DAY» вместе с керченской красавицей Юлией Павликовой. Кстати, через неделю в Керчи пройдет проект «Новогодняя сказка», который даст возможность сохранить праздничное настроение в своих фотоальбомах.

Фотопроект «Новогодняя сказка» включает в себя создание красивой праздничной фотосесии в профессиональной студии «5 Окон». Посетителей ждет новогодний декор, работа с профессиональным фотографом Кариной Тоноян, а приятным бонусом станет возможность нарядиться в лучшие вечерние платья от магазина «Kira». На днях модели примеряли красивые наряды, побывав на пробной фотосессии.

Сотрудники фотостудии рассказали, что специально к новогодним праздникам создали две новых площадки с тематическим декором. В одном углу посетители могут посидеть на мягком диване около камина, окунувшись в уютную атмосферу около новогодней ёлки. А с другой стороны интересное решение с использованием лесных шишек, коньков, мягких медвежат, ну и, конечно же, белого новогоднего дерева.

Для записи на фотопроект звонить по номеру +79788357406, также спешите записать номер фотостудии «5 Окон» +797 88-33-95-66. Добавим, что журналисты сайта KerchINFO.com выступают информационными спонсорами.

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