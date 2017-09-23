В Керчи представят крымско-татарскую комедию

В рамках гастролей в Керчь приедет «Крымскотатарский государственный академический музыкально-драматический театр». Керчан и гостей города приглашают посмотреть национальную комедию.

«Крымскотатарский государственный академический музыкально-драматический театр» привезет в Керчь крымско-татарскую комедию «Къудалар» (сваты).

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Представление пройдет в «Культурном центре им. Ю. Богатикова, в большом зале на втором этаже.

Важно отметить, что в сценарии комедии ярко демонстрируются крымско-татарские свадебные обычаи и обряды.

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