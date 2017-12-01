В Керчи преображается ещё одна улица

Сегодня в Керчи благоустраивают улицу Чкалова. Дорожные рабочие заделывают ямы, работники «Горсвета» – меняют светильники.

Небольшой участок проезжей части на перекрёстке Куль-Обинского шоссе и улицы Чкалова огорожен, стоит дорожная техника, рабочие «латают» углубление. Для автомобилистов – это радостное событие, эти ямы на перекрестке довольно давно, некоторые автолюбители «благодаря» хорошему дорожному покрытию успели неоднократно повредить свой транспорт.

Читайте: Дорогу в Аршинцево снова ремонтируют в час пик

Далее, по улице Чкалова работники «Горсвета» приступили к установке новых светильников. Мы уже писали о том, что в Керчи проходит плановая замена приборов освещения. Как рассказал сегодня главный инженер «Горсвета» Андрей ГРИБИН, на Шлагбаумской установили 8 новых светильников, на улице Пирогова – 30, и на Чкалова – 95 штук. На последних двух улицах – проходит полная замена всех осветительных приборов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

