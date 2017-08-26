В Керчи преобразят сквер возле храма Иоанна Предтечи

Часть сквера «Аленка» благоустраивается для горожан. Работы завершатся ко Дню города.

В центре Керчи производится реконструкция сквера «Аленка», который расположен возле храма Иоанна Предтечи. В данный период проходит благоустройства части сквера, на которой расположена детская площадка.

Работы уже начались: демонтированы первые элементы, производится выборка грунта.

На демонтированные элементы игровой площадки будет нанесено антитравматическое прорезиненное покрытие, после чего их вернут на место.

Также на площадку установят игровой городок размером 6*7 метров, оборудуют лавочки и освещение.

Старые фигуры сказочных персонажей, которые размещены по периметру сквера, будут заменены на современные в 3D исполнении.

Более того, сквер будет оборудован камерами видеонаблюдения, чтобы обезопасить детей и имущество от вандалов в ночное время суток.

В рамки проекта входит и запуск фонтана в центре сквера, который за годы простоя успел превратиться в грязную лужу.

На данные работы из городского бюджета было выделено около 300 тысяч рублей. Вторая часть сквера будет реконструирована ко Дню города 2018 года.

По материалам KerchTV.

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