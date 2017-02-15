В Керчи презентовали книги по истории и археологии Крыма

В Керчи показали новый сборник по археологии и истории Крыма. В него вошли 3 новых каталога.

В Восточно-Крымском историко-культурный музее-заповеднике сегодня, 15 февраля, состоялась презентация 3 новых каталогов по археологической тематике.

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Темы каталогов следующие: «Амфоры VI—II вв. до н.э. из собрания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника», «Антропоморфные изваяния из собрания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника», «Керамические клейма. Гераклея Понтийская. Из собрания Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника».

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