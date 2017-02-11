В Керчи состоялась презентация книги «Итальянцы Крыма. История и судьбы».

Авторами произведения стали Джулия Джаккетти-Бойко и Стефано Менсури.

На мероприятии собрались представители итальянской общины города, руководство Керчи, культурная интеллигенция города, научные деятели и, конечно же, сами авторы книги.

Зал презентации был обставлен стендами, на которых была размещена информация о нелегкой судьбе итальянцев Крыму, фотографии семей, которые жили в Керчи и окрестностях в те далекие времена. Все присутствующие смогли ознакомиться с информацией и, быть может, найти среди фотографий свой предков.

В самой книге собраны истории искалеченных и разрушенных во времена репрессий судеб итальянцев, которые проживали в Крыму.

Изначально авторы переживали о том, что в книге будет слишком много фото, которых накопилось огромное количество, и будет мало информации. Однако, в итоге, писатели и научные деятели, работавшие над произведением, смогли вместить лишь малую часть того, что есть в наработках.

«В этой книге мы хотели рассказать не только о страданиях итальянцев, но и донести правду о несправедливости репрессий и депортаций», — отмечает Джулия Джаккетти-Бойко.

По мнению автора, в современном обществе свершилось главное — пожилые представители общины дожили до того дня, когда с них сняты обвинениях в фашизме.

«Мы попытались в этой книге рассказать все. В ней представлены, воспоминания очевидцев, обзор итальянских общин Крыма и Причерноморья. Также мы вспомнили о кулинарных традициях, языке, изменении имён, праздниках», — отмечает Джулия.

Авторы не намерены останавливаться на достигнутом. Они планируют ещё больше узнать о предках итальянце в Крыму и их истоках посредством экспедиций, знакомств и общения с представителями общины.

Презентация книги «Итальянцы Крыма. История и судьбы».





















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