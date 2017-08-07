В Керчь приехала делегация из Чувашии

Состоялась рабочая встреча между представителем правления Некоммерческого партнерства содействия Чувашии и Крыма Юрием Алексеевым, главой муниципального образования г. Керчь Николаем Гусаковым и главой администрации Сергеем Бороздиным, передает пресс-служба городского совета Керчи.

Были обсуждены вопросы развития межрегиональных отношений, возможного экономического культурного и торгового сотрудничества, перспективы подписания договора о побратимстве между городом-героем Керчью и городом Чебоксары.

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Керченская делегация приглашена в Чувашскую Республику для более близкого знакомства с ее потенциалом. Делегация будет включать представителей депутатского корпуса, администрации и общественного совета. В Керчь приедут творческие коллективы из Республики Чувашия на День города для вступления перед жителями.

Уже на протяжении года Чувашская Республика сотрудничает с городом-героем Севастополь, но крайне заинтересована в развитии взаимовыгодных отношениях с городом-героем Керчью и Ленинским районом.

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