В Керчь пришла осень (фото)

Осень на многих наводит тоску и уныние. Мало кто хочет расставаться с теплыми летними деньками. Однако не зря ведь гласит крылатая фраза, что у природы нет плохой погоды. В каждом времени года можно найти что-то хорошее, особенное и необыкновенно красивое.

Осень — это период сочных красок. Выйдя на улицу, в глаза сразу бросаются разноцветные деревья,с которых время от времени облетают красные и желтые листики, шурша потом под ногами.

Читайте: Урочище Тихая бухта

Несмотря на то, что на дворе лишь начало сентября, природа уже готовится облачиться в осенне убранство. Солнце уже не так печёт, а луна намного раньше появляется на небосводе.

В Комсомольском парке Керчи уже пахнет осенью. Теплые желтые оттенки наполняют тропинки этого места.

Фотографиями субботнего утра в керченском парке поделилась с редакцией KerchINFO.com читательница Людмила Бахарева.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

