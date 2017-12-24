В Керчи «признаются в любви под дождем»

Керчанам предлагают посмотреть «признание в любви под дождем». Невероятное танцевальное шоу состоится в ДК «Корабел» 26 декабря.

В Керчь вновь приезжает Питерский театр танца «Искушение» с концертной программой, где собраны лучшие танцевальные номера за всю историю театра.

Невероятное «Шоу под дождем» многие керчане увидят уже в третий раз. История любви выражена с помощью пластики тела. Праздничный гала-концерт театра танца покажет новую историю с драйвом, юмором и романтикой.

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«Признание в любви» состоится 26 декабря в 19:00 в Театральном зале ДК «Корабел». Заказать билеты можно по телефонам: 6-34-89; +7(978)71-20-794

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