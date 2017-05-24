В Керчи проблемы со связью: что говорит оператор

В Керчи, и по всему Крыму возникли проблемы с мобильной связью. Многие керчане жалуются, что не могут или вовсе дозвониться, или дозваниваются через раз.

Как сообщают сайту KerchINFO.com, такая проблема существует от Керчи до Коктебеля включительно. В соцсетях то и дело появляются сообщения вроде: «Ребята у меня 3 номера МТС, уже час ни с одного номера не могу дозвониться, пишет запрещено. У кого нибудь есть такое?».

Читайте: Крепость «Керчь»: теперь экскурсии на авто Представители оператора мобильной связи WIN mobile отмечают, что действительно, существует проблема с оборудованием, но ей в оперативном порядке занимаются. Точных сроков устранения неполадки назвать не могут, надеются решить ее в течение нескольких часов. Кроме того, в call-центре компании посоветовали, при отсутствии сигнала, пробовать вручную подключить телефон к другой доступной сети, например к оператору «Волна»

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